9 milioni per Macerata | doppio ponte sul Chienti addio traffico

Il Comune di Macerata ha stanziato 9 milioni di euro per la realizzazione di un doppio ponte sul fiume Chienti, a Piediripa. La scelta nasce dall’aumentato traffico e dalla necessità di alleggerire le strade principali. La nuova infrastruttura cambierà il volto della frazione, facilitando gli spostamenti tra le zone periferiche e il centro città. La costruzione del ponte è già in fase avanzata, con i lavori che procedono senza intoppi. L’obiettivo è completare l’opera entro la fine dell’anno prossimo.

Ponte sul Chienti: a Piediripa cresce l'arteria verso il futuro di Macerata. A Piediripa, frazione di Macerata, è entrata nel vivo la costruzione del nuovo ponte sul fiume Chienti. Si sono conclusi gli interventi di montaggio dei conci d'acciaio delle travi principali, un passo cruciale per collegare le due sponde e alleggerire il traffico sull'asse Macerata-Corridonia. L'opera, che ha richiesto un investimento di oltre 9 milioni di euro, mira a incrementare la capacità della strada e a migliorare la mobilità sostenibile con una nuova pista ciclopedonale. Un'infrastruttura attesa da tempo per risolvere una criticità storica.