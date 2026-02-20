8 marzo su Tivusat una maratona di musica al femminile da tutto il mondo
Il canale Tivusat 49 trasmette una maratona musicale dedicata alle donne, in occasione della Giornata internazionale della donna. La programmazione dura 24 ore e presenta performance di artiste provenienti da diversi paesi. La selezione include concerti dal vivo e registrazioni di esibizioni famose, tutte incentrate sulla musica al femminile. L’iniziativa offre un’occasione unica per ascoltare voci diverse e scoprire nuove artiste, con riproduzioni continue durante tutta la giornata.
ROMA (ITALPRESS) – In occasione della Giornata internazionale della donna, su Mezzo, il canale 49 della piattaforma satellitare gratuita Tivusat, una passerella d’eccezione: una maratona lunga 24 ore celebra alcune tra le più note performer, colte in straordinarie esibizioni sui palcoscenici di tutto il mondo. E’ il caso della flautista, compositrice e cantante franco-siriana Naissam Jalal, capace di unire il jazz e la tradizione musicale dell’India del Nord. Il pianoforte è al centro della scena con la georgiana Khatia Buniatishvili, la venezuelana Gabriela Montero, la portoghese Maria Joao Pires e l’argentina Martha Argerich.🔗 Leggi su Ildenaro.it
