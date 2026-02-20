700mila euro | la Finanza smantella un patrimonio fantasma a Bitonto

La Guardia di Finanza ha sequestrato 700mila euro a un uomo di Bitonto, perché i beni posseduti non corrispondevano ai redditi dichiarati. La scoperta nasce da un’indagine lunga e accurata, che ha portato a evidenziare un patrimonio inatteso rispetto alle entrate ufficiali. Durante i controlli, sono stati trovati immobili e conti bancari di valore superiore a quanto dichiarato dal soggetto. Il patrimonio è stato quindi definitivamente confiscato, chiudendo un caso di incongruenza patrimoniale.

Bitonto, Confisca da 700mila Euro: La Finanza Smantella un Patrimonio Incoerente con i Redditi. Un patrimonio di circa 700mila euro è stato definitivamente confiscato a un uomo del nord barese, a seguito di un'indagine durata anni e culminata con la conferma della sproporzione tra i beni posseduti e i redditi dichiarati. L'operazione, condotta dalla Guardia di Finanza di Bitonto su disposizione del Tribunale di Bari, rappresenta un duro colpo alla criminalità economica e all'evasione fiscale nella provincia pugliese. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per precedenti penali, aveva tentato di opporsi alla confisca, ma la Suprema Corte ha convalidato il provvedimento.