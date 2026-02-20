7 idee per vivere una magica weekend d' inverno sul Lago di Como

Il bel tempo di fine febbraio ha portato molti visitatori al Lago di Como, attirandoli con giornate di sole e temperature miti. Questa domenica offre diverse opportunità per scoprire il lago, tra passeggiate lungo le rive, visite ai borghi storici e gite in battello. Le condizioni climatiche favorevoli spingono anche gli appassionati di fotografia a catturare i paesaggi invernali. Per chi cerca relax o avventure all’aperto, il weekend si presenta ideale. Ecco alcune idee per vivere al meglio questa giornata sul Lago di Como.

Ultimo weekend di febbraio con il meteo che promette belle giornate di sole. Ecco dunque i nostri suggerimenti, oltre agli eventi, per questa domenica. Qualche idea - ogni volta aggiungiamo almeno un nuovo percorso - per trascorrere anche questa stagione immersi nella bellezza del nostro territorio. Una guida con tutte le gite sul Lario e nei suoi dintorni. L'escursione prende avvio lungo la mulattiera dell'antica Via Regina, tracciato secolare che collegava i territori del Lario con le Alpi. In breve si raggiunge il panoramico Sasso di Dascio, sperone naturale che domina la riserva del Pian di Spagna e offre una prima spettacolare apertura sul paesaggio fluviale e lacustre.