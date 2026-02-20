7 idee mozzafiato per una domenica fuoriporta non lontano da Milano

L’ultima domenica di febbraio, con il sole che splende, spinge molte persone a uscire di casa. Per chi cerca una gita vicino a Milano, ci sono sette mete interessanti da scoprire. Tra boschi e piccoli borghi, si possono fare passeggiate tranquille e scoprire angoli nascosti della Lombardia. Le idee spaziano da percorsi naturalistici a visite culturali, ideali per una giornata all’aperto. Questi luoghi sono facilmente raggiungibili e perfetti per sfruttare al massimo una domenica di sole.

L'ultima domenica di febbraio sarà ancora accompagnata dal sole. Ecco dunque i nostri suggerimenti, oltre agli eventi, tra le tante escursioni che si possono fare non lontano da Milano in questi giorni d'inverno. Qualche meta per trascorrere all'aperto un bel fine settimana in luoghi incantevoli. Una piccola guida per trovare panorami davvero mozzafiato anche in questa stagione con temperature ben al di sopra della media stagionale. L'escursione prende avvio lungo la mulattiera dell'antica Via Regina, tracciato secolare che collegava i territori del Lario con le Alpi. In breve si raggiunge il panoramico Sasso di Dascio, sperone naturale che domina la riserva del Pian di Spagna e offre una prima spettacolare apertura sul paesaggio fluviale e lacustre.