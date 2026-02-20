67 anni e un buco pensionistico | 55.000 lavoratori a rischio

Il cambiamento dell’età pensionabile in Italia ha messo in allarme oltre 55.000 lavoratori, che rischiano di rimanere senza entrate nel 2027. La legge prevede che nel prossimo anno si passi a 67 anni e un mese di età per andare in pensione, con un aumento a 67 anni e tre mesi nel 2028. Molti di loro hanno accumulato un vuoto contributivo di circa cinque anni, che potrebbe lasciare scoperto il periodo di uscita. La preoccupazione più grande riguarda chi si avvicina alla soglia di età senza aver completato il percorso contributivo.

Pensioni: Oltre 55.000 Lavoratori a Rischio di un "Vuoto" Previdenziale nel 2027. L'età pensionabile in Italia è destinata a salire a 67 anni e un mese nel 2027, con un ulteriore innalzamento a 67 anni e tre mesi nel 2028. Questa modifica, conseguenza dell'adeguamento automatico dei requisiti pensionistici alla speranza di vita, potrebbe generare una nuova ondata di lavoratori esclusi dal sistema, con oltre 55.000 persone a rischio di un periodo senza reddito tra la fine del lavoro e l'accesso alla pensione. L'Istituto nazionale di previdenza sociale (Inps) ha ufficializzato gli adeguamenti con un messaggio del 17 febbraio 2026, modificando procedure e sistemi interni per allinearsi alle nuove normative stabilite dalla Legge di Bilancio e dal decreto congiunto del Ministero dell'Economia e del Lavoro.