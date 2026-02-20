60enne intrappolata in un incendio domestico a Villapiana vicino Cosenza salvata dai carabinieri

Una donna di 60 anni è rimasta intrappolata in un incendio nella sua casa a Villapiana, vicino Cosenza, a causa di un incendio scoppiato nel pomeriggio. I vicini hanno chiamato i soccorsi e due carabinieri, intervenuti rapidamente, sono riusciti a entrare nell’abitazione e a portarla in salvo prima che le fiamme si diffondessero. I militari hanno evitato che la situazione peggiorasse, mentre i Vigili del Fuoco arrivavano sul posto.

Una donna è stata tratta in salvo e un incendio domestico domato il bilancio di un intervento dei Carabinieri a Villapiana, in provincia di Cosenza, dove due militari sono riusciti a evitare conseguenze più gravi grazie a un'azione rapida e coraggiosa. I Carabinieri sono stati allertati da alcuni passanti preoccupati per il fumo che fuoriusciva da un'abitazione. Donna salvata da un incendio domestico vicino Cosenza Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, durante un servizio perlustrativo nel comune di Villapiana (Cosenza) due militari dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cassano all'Ionio sono intervenuti prontamente all'interno di un'abitazione in fiamme. I militari intervengono prontamente, traggono in salvo la sessantenne e circoscrivono le fiamme...