500.000 tulipani | il Veneto in festa tra i colori di Nonno Andrea

A Villorba, nel Trevigiano, sono stati piantati 500.000 tulipani, causando un vero e proprio spettacolo di colori. La coltivazione, curata da Nonno Andrea, trasforma i campi in un grande mosaico floreale che attira molti visitatori. Le fioriture sono previste tra poche settimane e promettono di riempire il paesaggio di tonalità vivaci. L’evento ha già attirato curiosi e appassionati di fotografia, pronti a catturare il mare di fiori in fiore. La primavera nel Veneto si prepara a essere un’esplosione di vivacità.

Un mare di tulipani nel cuore del Trevigiano: Villorba si prepara alla fioritura di Nonno Andrea. Villorba, nel cuore del Veneto, si appresta a vivere una primavera esplosiva di colori grazie al ritorno dei campi di tulipani coltivati da Nonno Andrea. Ben 500.000 bulbi in fiore trasformeranno i frutteti in un’attrazione unica, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva nella natura e la possibilità di raccogliere direttamente i tulipani. L’evento è previsto per il weekend del 19 marzo 2026, con una fioritura che durerà circa tre settimane. Un’eredità di bellezza e un’attrazione in crescita.🔗 Leggi su Ameve.eu Tra coriandoli, tulipani e ghiaccio sono giorni pieni di festa a Le BrentelleA Le Brentelle il clima è tutto un tripudio di colori e allegria. I colori della primavera. Sbocciano gli eventi nel parco dei tulipaniRiccione accoglie la primavera con un’esplosione di colori e fiori. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Campi di tulipani a Villorba: 500.000 bulbi in fiore da marzo 2026. A Villorba tornano i campi di tulipani di Nonno Andrea: 500.000 bulbi in fioreDa metà marzo circa: autoraccolta di tulipani, passeggiate in campagna e attività per famiglie. nordest24.it Manca poco! Agriturismo Nonno Andrea si veste di Primavera!! Dal 20 marzo circa (nei prossimi giorni verranno pubblicate tutte le info sulla raccolta dei tulipani e attività di primavera!) @nonnoandrea_ #agriturismo #agriturismitaliani #tulipani - facebook.com facebook