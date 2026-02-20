20 febbraio primo venerdì di Quaresima | sapete del miracolo della colomba?

Il 20 febbraio 2026, l’arcivescovo di Firenze, Gherardo Gambelli, ha fatto parlare di sé per un episodio insolito durante la messa del Mercoledì delle Ceneri. Durante la cerimonia, una colomba si è posata improvvisamente sul pulpito, attirando l’attenzione dei fedeli. La presenza dell’uccello è stata interpretata come un segno di speranza e di pace, e ha subito attirato l’interesse dei presenti. La scena si è ripetuta anche durante la successiva visita alle opere di carità, lasciando un’impressione duratura ai partecipanti.

Firenze, 20 febbraio 2026 – Oggi è il primo venerdì di Quaresima. L'arcivescovo di Firenze Gherardo Gambelli ha aperto la Quaresima celebrando in Cattedrale la messa del Mercoledì delle Ceneri, e poi ogni venerdì farà visita ad alcuni luoghi della carità. Le curiosità su questo periodo non mancano. Può sembrare strano ad esempio che il dolce per eccellenza di questo periodo – la Colomba – nasca proprio durante il periodo quaresimale, eppure la tradizione dei pani a forma di colomba affonderebbe le sue radici in antiche leggende, unendo il simbolismo religioso alla necessità di rispettare il digiuno.