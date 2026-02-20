20 02 – Caso Epstein arrestato l’ex principe Andrea – Macron contro Meloni ancora – Petrecca si dimette via da RaiSport dopo i Giochi

Da lapresse.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 20 febbraio, l'ex principe Andrea è stato arrestato perché si sospetta abbia fornito dettagli riservati al finanziere accusato di abusi sui minori. Il suo coinvolgimento diretto ha scatenato polemiche e richieste di chiarimenti ufficiali. Nel frattempo, il presidente Macron ha criticato la posizione di Meloni su alcune questioni internazionali, alimentando uno scontro politico aperto. A Roma, Petrecca si è dimesso da RaiSport dopo i recenti eventi legati ai Giochi. La situazione resta sotto i riflettori dei media nazionali e internazionali.

Caso Epstein, arrestato l’ex principe Andrea con l’accusa di aver condiviso informazioni sensibili con il finanziere pedofilo. Re Carlo: “La legge faccia il suo corso”. Macron contro Meloni per un post su Deranque: “Non commenti ciò che accade in altri Paesi”. Stupore da palazzo Chigi: “La premier ha espresso cordoglio per la drammatica uccisione del giovane e ha condannato il clima di odio”. Petrecca si dimette, via da RaiSport dopo Milano Cortina con Lollobrigida che gli subentrerà in via transitoria. Il Cdr annuncia lo stop alla protesta e lui posta online un passo del Vangelo su Giuda. Questo articolo 2002 – Caso Epstein, arrestato l’ex principe Andrea – Macron contro Meloni, ancora – Petrecca si dimette, via da RaiSport dopo i Giochi proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

20 02 8211 caso epstein arrestato l8217ex principe andrea 8211 macron contro meloni ancora 8211 petrecca si dimette via da raisport dopo i giochi
© Lapresse.it - 20/02 – Caso Epstein, arrestato l’ex principe Andrea – Macron contro Meloni, ancora – Petrecca si dimette, via da RaiSport dopo i Giochi

L’ex principe Andrea arrestato dopo le ultime accuse nel caso EpsteinL’ex principe Andrea, coinvolto nelle accuse legate al caso Epstein, è stato arrestato dalla polizia britannica.

RaiSport: Petrecca si dimette, Lollobrigida nuovo leader dopoPaolo Petrecca si dimette da direttore di RaiSport dopo aver guidato la rete durante le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Epstein files: chi ha cavalcato quella tigre ora non riesce più a scendere; Caso Epstein, deepfake diffusi su Grok; Caso Epstein, Ghislaine Maxwell in audizione: Non rispondo; A Chi l'ha visto? il caso Resinovich.

20 02 caso epsteinRAI 3 * AGORÀ – 20/02 (08.00) : «IL CASO EPSTEIN E IL PIANO DI PACE AMERICANO PER GAZA, GLI SCONTRI TRA LE CAPITALI EUROPEE SULLA GIUSTIZIA INTERNAZIONALE» (VEDI ...(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// Caso Epstein. Arrestato l’ex principe Andrea, fratello di re Carlo: l’accusa è quella di aver condiviso ... agenziagiornalisticaopinione.it

20 02 caso epsteinGli Epstein Files e la noia dei ricchiSulle schifezze non c’è niente da dire, dell’origine di tutto però si può parlare. I documenti del controverso finanziere dicono che chi ha più soldi non soffre la monotonia come chi non ne ha ... ilfoglio.it