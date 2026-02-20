20 02 – Caso Epstein arrestato l’ex principe Andrea – Macron contro Meloni ancora – Petrecca si dimette via da RaiSport dopo i Giochi

Il 20 febbraio, l'ex principe Andrea è stato arrestato perché si sospetta abbia fornito dettagli riservati al finanziere accusato di abusi sui minori. Il suo coinvolgimento diretto ha scatenato polemiche e richieste di chiarimenti ufficiali. Nel frattempo, il presidente Macron ha criticato la posizione di Meloni su alcune questioni internazionali, alimentando uno scontro politico aperto. A Roma, Petrecca si è dimesso da RaiSport dopo i recenti eventi legati ai Giochi. La situazione resta sotto i riflettori dei media nazionali e internazionali.

Caso Epstein, arrestato l'ex principe Andrea con l'accusa di aver condiviso informazioni sensibili con il finanziere pedofilo. Re Carlo: "La legge faccia il suo corso". Macron contro Meloni per un post su Deranque: "Non commenti ciò che accade in altri Paesi". Stupore da palazzo Chigi: "La premier ha espresso cordoglio per la drammatica uccisione del giovane e ha condannato il clima di odio". Petrecca si dimette, via da RaiSport dopo Milano Cortina con Lollobrigida che gli subentrerà in via transitoria. Il Cdr annuncia lo stop alla protesta e lui posta online un passo del Vangelo su Giuda.