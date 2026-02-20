1908 | Messina e Reggio risorgono dai resti con chalet militari

Nel 1908, Messina e Reggio Calabria si riprendono dalle devastazioni del terremoto ricostruendo i quartieri militari con chalet temporanei. Questa operazione ha permesso alle due città di riprendersi in fretta, offrendo alloggi ai militari e ai cittadini sfollati. Un nuovo volume, che verrà presentato presto, svela dettagli inediti sulla fase di ricostruzione, rivelando come le strutture temporanee abbiano segnato un passaggio fondamentale nel ripristino delle comunità. La storia si ripete in queste pagine, lasciando tracce di quei momenti.

Messina e Reggio Calabria riscoprono la memoria del 1908: un volume inedito racconta la ricostruzione attraverso i quartieri militari. Un nuovo libro del Centro Studi "Forte Cavalli" ripercorre la storia della ricostruzione di Messina e Reggio Calabria dopo il devastante terremoto del 1908, concentrandosi sulla rapida realizzazione dei quartieri militari che ospitarono le truppe impegnate nei soccorsi. La presentazione è prevista per lunedì 23 febbraio 2026 a Palazzo Zanca, con un programma ricco di interventi e la proiezione di filmati d'archivio. L'opera offre uno sguardo inedito su un capitolo cruciale della storia dello Stretto, tra ingegneria, solidarietà e memoria.