165 studenti palestinesi bloccati | l’Unical sblocca borse e visti

Un gruppo di 165 studenti palestinesi si è trovato bloccato all’estero a causa di ritardi nei visti e nelle borse di studio. L’Università della Calabria e la città di Cosenza hanno deciso di intervenire, accelerando le pratiche e trovando soluzioni pratiche. La collaborazione ha permesso di sbloccare le somme e ottenere i documenti necessari per permettere ai giovani di riprendere gli studi. La situazione si è risolta grazie a un intervento rapido e concreto.

Un'Università e una Città in Aiuto degli Studenti Palestinesi: L'Unical e Cosenza Sbloccano Borse di Studio e Offrono un Futuro. L'Università della Calabria, con il sostegno della città di Cosenza, si è mossa per risolvere una situazione che rischiava di compromettere il percorso accademico di 165 studenti palestinesi. Questi giovani, già beneficiari di borse di studio italiane, si trovavano impossibilitati a raggiungere l'Italia a causa di ritardi burocratici nel rilascio dei visti, in un contesto internazionale segnato da crescenti difficoltà per l'istruzione nel territorio palestinese. L'iniziativa mira a garantire il diritto allo studio a chi, a causa delle circostanze, si trova ad affrontare ostacoli insormontabili.