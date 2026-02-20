1500 metri Lollobrigida chiude 13ª | oro a Rijpma-de Jong ora la mass start

Lollobrigida si ferma al tredicesimo posto nei 1500 metri, causando delusione tra i tifosi italiani. La pattinatrice ha accusato la lunga attesa prima di scendere in pista, che potrebbe aver influito sulla sua performance. La gara si è conclusa con la vittoria di Rijpma-de Jong, che ha conquistato l’oro davanti a un pubblico appassionato. Ora si punta alla prova di mass start, in programma nelle prossime ore.

Nessuna nuova medaglia per l’azzurra nei 1500 del pattinaggio di velocità ai Giochi di Milano Cortina 2026. Vince l’olandese Antoinette Rijpma-de Jong davanti a Wiklund e Maltais. Francesca Lollobrigida non riesce a salire sul podio nei 1500 metri del pattinaggio di velocità ai Giochi di Milano Cortina 2026. L’azzurra conclude la prova in tredicesima posizione, senza aggiungere una nuova medaglia al suo già ricco bottino olimpico. La gara non era indicata come il principale obiettivo della campionessa italiana, che guarda soprattutto alla mass start in programma domani. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it Leggi anche: Quando torna Francesca Lollobrigida? 5000 metri e mass start per rimpinguare il bottino. E nei 1500… Leggi anche: LIVE Speed skating, Europei 2026 in DIRETTA: si chiude con le mass start, Di Stefano può stupire nei 1500 Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Blog | Olimpiadi: Lollobrigida fa doppietta, Brignone rinasce, Fontana entra nella leggenda - Alley Oop; Gli azzurri in gara oggi, venerdì 20; Quando gareggia Francesca Lollobrigida nei 1500 metri? Orario, tv, programma, streaming; Milano Cortina, le gare di oggi: da Lollobrigida a Fontana, orari e dove vedere gli azzurri. Diretta Francesca Lollobrigida/ Finale 1500 metri pattinaggio velocità Olimpiadi 2026 streaming video Rai 2Diretta Francesca Lollobrigida finale 1500 metri pattinaggio velocità Olimpiadi 2026 streaming video Rai 2, 20 febbraio: orario e risultato live. ilsussidiario.net Lollobrigida diretta nei 1500 m femminili, pattinaggio di velocità: segui la gara alle Olimpiadi Milano-Cortina LIVEL'atleta italiana, due ori nei 3000 m e 5000 m, va a caccia di uno storico tris anche se non è la sua specialità. Cronaca in tempo reale ... corrieredellosport.it SPEED SK4TING Le medaglie azzurre nel pattinaggio di velocità a #MilanoCortina2026 salgono a quattrooooooooooooo! Francesca Lollobrigida, 3000 metri femminili Francesca Lollobrigida, 5000 metri femminili Riccardo Lorello, 5000 metri x.com Corriere della Sera. . (@fedesene) La reazione di Francesca Lollobrigida all’argento di Arianna Fontana nei 500 metri di short track. Francesca Lollobrigida, Arianna Fontana - facebook.com facebook