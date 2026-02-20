Cosa: Lo spettacolo teatrale 12 Sedie, monologo pluripremiato scritto e diretto da Donato di Stasi.. Dove e Quando: Teatro Tor Bella Monaca, Roma; mercoledì 25 febbraio 2026, ore 21:00.. Perché: Un’opera intensa e frammentaria che dà voce al dramma della migrazione e dell’emarginazione attraverso una performance evocativa e simbolica.. L’arte scenica contemporanea si interroga spesso sulla capacità del teatro di farsi testimone delle ferite aperte della nostra società. Mercoledì 25 febbraio, il Teatro Tor Bella Monaca di Roma accoglie un progetto che risponde a questa urgenza con una forza espressiva fuori dal comune: 12 Sedie.🔗 Leggi su Ezrome.it

12 Sedie: il coro degli invisibili al Teatro Tor Bella Monaca

