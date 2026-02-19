Zuppi celebra messa a San Luca e lancia l’appello | Restituite i gioielli

Alle 7.30 di questa mattina, l’arcivescovo di Bologna, Matteo Maria Zuppi, ha celebrato la messa nella basilica di San Luca. La cerimonia si è svolta in un momento di forte attenzione pubblica, dopo che sono stati rubati alcuni gioielli storici dalla chiesa nelle scorse settimane. Zuppi ha invitato i fedeli e la comunità a collaborare per restituire gli oggetti sottratti, sottolineando l’importanza di preservare il patrimonio religioso. La chiesa si prepara ora a un nuovo appuntamento di preghiera.

Alle ore 7.30 di oggi, giovedì 19 febbraio, l’arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi ha celebrato la messa nella basilica di San Luca. Proprio ieri, sul colle della Guardia, c'è stato un furto di gioielli all’interno dell’icona della Madonna di San Luca, che nell’occasione è stata anche danneggiata. Don Remo Resca, custode di San Luca, “pensa che chi ha portato via i gioielli ha guardato gli occhi di Maria e si è fermato - scrive la Dire riportando le parole di Zuppi nel corso dell'omelia -. Mi auguro davvero anche che pensando al valore di quegli oggetti, che non è materiale ma di amore offerto a Maria, chi li ha portati via si renda conto di questo e si possa trovare il modo di restituirli”.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Sant’Antonio in Polesine. Zuppi celebra la messa: "Il monastero, un simbolo"Questa mattina alle 11, si è svolta una messa nel Monastero di Sant’Antonio in Polesine, occasione che segna l’inizio delle celebrazioni per l’ottavo centenario della nascita della Beata Beatrice II d’Este, fondatrice della comunità benedettina.

