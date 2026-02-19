Zelensky Voglio porre fine a questa guerra al più presto

Volodymyr Zelensky ha dichiarato di voler finire subito la guerra in Ucraina, evidenziando il desiderio di arrivare a una pace duratura. La sua frase arriva dopo un incontro trilaterale in Svizzera, che ha coinvolto anche rappresentanti internazionali. Zelensky ha sottolineato che l’obiettivo principale è fermare le ostilità e trovare una soluzione concreta. La sua richiesta si concentra sulla necessità di azioni rapide e decisive per proteggere i civili e stabilizzare la regione. La situazione rimane complessa e richiede sforzi continui.

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – "Penso che sia positivo che abbiamo tenuto un incontro trilaterale in Svizzera. Rispettiamo e apprezziamo i partner del Medio Oriente e di altri Paesi. Ma, a mio parere, se la guerra è in corso in Europa, allora dobbiamo trovare un posto in Europa". Così sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "E' in corso una discussione complessa sul ruolo degli europei. Per noi, il loro ruolo è di grande importanza. E' importante avere partner americani. Ma sottolineo ripetutamente che, a mio parere, abbiamo bisogno anche di rappresentanti europei. So che gli americani, e forse anche alcuni europei, stanno discutendo un nuovo documento con la Russia, tra la Nato e la Russia.