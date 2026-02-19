Zelensky chiama al fronte anche i pensionati
Il presidente Zelensky ha deciso di coinvolgere anche i pensionati nel fronte ucraino. La decisione arriva dopo l’attacco di Kolomya, dove due uomini hanno fatto esplodere l’ufficio di reclutamento locale, danneggiandolo gravemente. Questa iniziativa mira a rafforzare le forze armate con tutte le risorse disponibili. I pensionati, finora esclusi, potrebbero rappresentare una risorsa importante per il sostegno alle truppe. La situazione nel paese si aggrava e le scelte si fanno sempre più drastiche.
A Kolomya, nella regione ucraina di Ivano-Frankivsk, due sconosciuti hanno fatto saltare in aria la sede del locale ufficio di reclutamento. Che fossero sconosciuti è ovvio, perché non sono stati arrestati. Che fossero due lo si vede dal video delle telecamere di sicurezza, che li riprendono mentre fuggono nella neve dopo aver innescato i loro ordigni. I commenti locali sulla rete dicono che i reclutati di Kolomya fossero particolarmente “duri” e detestati, ma questo è un argomento ininfluente, perché da ogni parte dell’Ucraina piovono video in cui si vedono i reclutatori trascinare su anonimi pulmini poveri disgraziati da spedire al fronte, mentre questi cercano in ogni modo di divincolarsi e intorno le loro madri, mogli e sorelle urlano. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Zelensky ha incontrato Giorgia Meloni a Roma
