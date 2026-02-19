Zagarolo e San Cesareo rubinetti a secco venerdì 20 febbraio per lavori Acea

Venerdì 20 febbraio, Zagarolo e San Cesareo resteranno senza acqua a causa di lavori di manutenzione sull’acquedotto della Doganella. Acea ha programmato un intervento urgente che richiede la chiusura delle tubature per diverse ore. La società ha avvisato i residenti, invitandoli a fare scorte d’acqua in anticipo. La sospensione durerà anche nella notte tra venerdì e sabato, creando disagi nelle case e nelle attività commerciali. Le autorità locali stanno monitorando la situazione per limitare i problemi dei cittadini.

Sospensione idrica programmata dalle ore 13:00 di venerdì alle 01:00 di sabato per manutenzione all'acquedotto della Doganella Disagi in vista per i cittadini di Zagarolo e San Cesareo. Nella giornata di venerdì 20 febbraio e nella successiva nottata, l'erogazione dell'acqua potabile subirà una lunga interruzione per consentire interventi di manutenzione straordinaria sull'acquedotto della Doganella. Il disservizio avrà una durata di dodici ore: i rubinetti rimarranno a secco a partire dalle ore 13:00 di venerdì 20 febbraio fino alle ore 01:00 di sabato 21 febbraio. L'interruzione, necessaria per i lavori sulla rete idrica principale, coinvolgerà Zagarolo, San Cesareo e, contestualmente, altri cinque comuni del quadrante (Rocca Priora, Monte Compatri, Colonna, Monte Porzio Catone e Frascati).