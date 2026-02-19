Yuzuya via il dehors | Troppa criminalità

Yuzuya ha deciso di rimuovere il dehors dopo aver constatato un aumento di criminalità. La zona si era trasformata in un punto di ritrovo per persone coinvolte in attività illecite, disturbando i residenti. La presenza di queste persone aveva portato a episodi di vandalismo e risse che preoccupano i commercianti e i vicini. Il gestore del locale ha spiegato che la sicurezza dei clienti e la tranquillità del quartiere sono prioritarie. La decisione di eliminare lo spazio all’aperto mira a ridurre i problemi di ordine pubblico.

Era diventato un "nascondiglio e un rifugio notturno per molti individui", che si approfittavano di quello spazio "per i loro affari illeciti, creando disturbo al vicinato". E quindi Yuzuya, noto ristorante di cucina tradizionale giapponese nel cuore della Bolognina, dice addio al suo dehors e smantella le sedute esterne che riempivano via Niccolò Dall'Arca. "Il nostro dehors non c'è più – scrivono le titolari su Facebook e poi al telefono –. Una scelta che è stata sofferta, non l'abbiamo presa a cuor leggero". Ma lo scenario sul fronte sicurezza ha dato il colpo di grazia: "Come è noto, la Bolognina adiacente alla stazione ha subito da tempo un peggioramento evidente in termini di sicurezza e di degrado.