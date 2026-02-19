WWE | Stephanie McMahon premiata per il suo impegno nell’iniziativa Connor’s Cure

Stephanie McMahon ha ricevuto un premio importante perché si impegna da anni nella lotta contro il cancro pediatrico attraverso l’iniziativa “Connor’s Cure”. La WWE ha deciso di riconoscere il suo contributo concreto, che ha aiutato molte famiglie a sostenere i bambini malati. La sua dedizione si traduce in eventi di beneficenza e donazioni che coinvolgono anche altri wrestler. La premiazione si è svolta durante l’ultimo evento speciale, con molte persone presenti a testimoniare il suo impegno.

Stephanie McMahon ha recentemente ricevuto un riconoscimento speciale per il suo impegno costante nell'iniziativa " Connor's Cure " per la lotta contro il cancro pediatrico. Connor's Cure è stata fondata nel 2014. Stephanie McMahon e Triple H l'hanno istituita per Connor Michalek, un fan della WWE di 8 anni che ha perso la sua battaglia contro un raro tumore al cervello. I fan ricorderanno Connor anche per il commovente momento in cui Daniel Bryan (ora Bryan Danielson in AEW ) ha festeggiato con lui a WrestleMania 30 dopo aver vinto il WWE World Heavyweight Championship. L'iniziativa ha raccolto milioni di dollari e aiutato più di centinaia di famiglie.