WWE | Royce Keys racconta un triste episodio della sua vita

Royce Keys ha condiviso un episodio difficile della sua vita, legato a un momento di sconforto personale. La causa è stata una serie di sfide emotive che l’hanno coinvolta, anche prima di entrare nel mondo WWE. Nonostante sia ancora alle prime armi e abbia partecipato solo alla Royal Rumble, ha deciso di aprirsi con i fan, raccontando le sue difficoltà. La sua storia dimostra come anche chi si prepara a salire sul ring affronti momenti complicati fuori dal ring. La sua determinazione resta evidente.

Il nuovo arrivo in casa WWE Royce Keys non è ancora salito sul ring, a parte il debutto alla Royal Rumble, ma ha comunque avuto la possibilità di farsi vedere e raccontarsi. Attraverso i microfoni del podcast di Stephanie McMahon, “What’s Your Story?” Royce ha parlato di vari argomenti, e ha anche scelto di raccontare un episodio che ha finito col segnare inevitabilmente la sua vita. Parlando della sua infanzia, Keys ha rivelato di aver perso suo fratello, che è deceduto per proteggerlo. Il racconto di Royce Keys su suo fratello. “Mio fratello era un grosso spacciatore di droga” – ha detto l’ex AEW – “Ha perso la vita per salvarmi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Royce Keys racconta un triste episodio della sua vita Royce Keys al quartier generale WWE: le ragioni dietro la sua presenzaRoyce Keys si è presentato al quartier generale WWE, attirando l’attenzione di tutti. Jim Ross: “Credo che l’approdo di Royce Keys in WWE gioverà alla sua carriera”Powerhouse Hobbs, ora Royce Keys, ha firmato ufficialmente con la WWE. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Royce Keys in WWE | cosa aspettarsi suo debutto. Royce Keys rivela il suo futuro dopo il debutto alla Royal RumbleElimination Chamber sarà il prossimo grande show della WWE. Il Premium Live Event si terrà nella notte di sabato 28 e domenica 29 febbraio allo United Center della città di Chicago. Spazio Wrestling ... spaziowrestling.it Royce Keys scomparso dopo la Royal Rumble, ecco il motivoDopo il grande debutto della Royal Rumble, Royce Keys non ha più trovato spazio on screen: ecco il motivo della sua assenza ... spaziowrestling.it WWE: Royce Keys sparitodopo la Royal Rumble, ecco perché non lo vediamo più x.com Ecco perché Royce Keys era al quartier generale WWE #WWE #RoyceKeys facebook