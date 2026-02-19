Women' s Champions League Juventus-Wolfsburg 0-2 Addio Europa | gol e highlights

La Juventus Women ha perso 2-0 contro il VfL Wolfsburg, segnando la fine del sogno europeo. La causa è stata una doppietta del talento tedesco, che ha segnato entrambi i gol nella ripresa. Alla partita, le bianconere hanno provato a reagire, ma senza riuscire a trovare la rete. L’Allianz Stadium ha assistito a una sfida combattuta, con occasioni mancate da entrambe le parti. Ora, la Juventus si concentra sul campionato, lasciando alle spalle questa eliminazione. La prossima stagione sarà un’altra sfida.

Serata amara all’Allianz Stadium per la Juventus Women, che saluta la UEFA Women's Champions League dopo il 2-0 subito contro il VfL Wolfsburg. Dopo il 2-2 dell’andata in Germania, le bianconere avevano bisogno di una vittoria per staccare il pass playoff, ma nonostante oltre un’ora di assedio si sono arrese alla concretezza tedesca e alle parate decisive di Johannes. Parte forte la Juventus Women, che dopo meno di due minuti prova a scaldare il pubblico con Barbara Bonansea: il suo mancino dal limite è respinto senza difficoltà dal portiere tedesco. Le bianconere tengono il pallino del gioco e al 14’ è Beccari, ben servita in area da Schatzer, a non riuscire a trovare lo spazio per la conclusione.🔗 Leggi su Torinotoday.it Women's Champions League, St. Polten-Juventus 0-5. Manita bianconera: gol e highlightsLa Juventus Women ottiene una vittoria convincente contro lo St. Women's Champions League, Juventus-Manchester United 0-1. Bianconere ai playoff: gol e highlightsUna serata amara all’Allianz Stadium per la Juventus Women, sconfitta 0-1 dal Manchester United nella fase a gironi della UEFA Women’s Champions League. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Dove guardare la Women's Champions League: TV e live streaming; Gallery | UEFA Women's Champions League | Wolfsburg-Juventus; Women’s Champions League – Risultati play off. Juventus ripresa nel finale; Player of the Match finale Women's Champions League:. Women's Champions League, Juventus-Wolfsburg 0-2. Addio Europa: gol e highlightsSerata amara all’Allianz Stadium per la Juventus Women, che saluta la UEFA Women's Champions League dopo il 2-0 subito contro il VfL Wolfsburg. Dopo il 2-2 dell’andata in Germania, le bianconere ... torinotoday.it Spareggi per la fase a eliminazione diretta di Women's Champions League: l'Arsenal vola ai quarti contro il Chelsea, il Real trova il BarcellonaL'Arsenal interrompe la corsa dell'OH Leuven e si qualifica per i quarti di finale contro il Chelsea, mentre il Real Madrid elimina il Paris FC e si prepara ad affrontare il Barcellona. it.uefa.com Anthony Gordon ha dato ancora spettacolo in Champions League, ma in Inghilterra tutti si aspettano una svolta definitiva: alle giocate fulminee e a qualche litigio coi compagni, deve aggiungere la continuità per diventare la stella del Newcastle a cura di x.com Un altro gol in Champions League, il terzo, e l'ennesima prestazione di alto livello: Nicolò Tresoldi ha mandato un altro messaggio a Gattuso Il suo cellulare non squilla ancora, ma pare impossibile che il classe 2004 italo-tedesco non sia stato visionato dal facebook