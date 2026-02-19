Wim Wenders le suona ai cinematografari con un debole per Hamas

Wim Wenders ha scatenato polemiche tra i cineasti quando ha espresso opinioni favorevoli a Hamas, sollevando dure reazioni. La controversia nasce dal suo intervento durante una conferenza, dove ha difeso alcune scelte politiche del gruppo palestinese. Tra i presenti si sono create tensioni, con alcuni colleghi che lo hanno accusato di schierarsi con posizioni estremiste. Un critico israeliano, veterano della Berlinale, ha commentato con tono severo, ricordando come Wenders venga spesso associato a posizioni contro Israele. La discussione continua a divampare sui social.

Non solo un critico cinematografico israeliano e veterano della Berlinale ha dovuto ascoltare un collega olandese dirgli: "Non sei un amico, sei un israeliano". Alla conferenza stampa della Berlinale, l'attivista giornalista e influencer Tilo Jung ha cercato di incitare all'odio verso Israele. Ma non aveva fatto i conti con Wim Wenders, presidente della giuria. Jung si è lamentato del fatto che il festival cinematografico non abbia mai mostrato solidarietà con la Palestina e ha chiesto ai membri della giuria se, "dato il sostegno del governo tedesco al genocidio a Gaza", che è, dopotutto, il principale finanziatore della Berlinale, sostenessero "questo trattamento selettivo dei diritti umani".