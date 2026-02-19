Western digital ha esaurito gli hdd per tutto l’anno

Western Digital ha esaurito gli HDD per tutto il 2026 a causa della forte domanda dai data center. La carenza di magazzino deriva anche dagli accordi a lungo termine con grandi clienti, che hanno assorbito gran parte delle scorte disponibili. La crisi ha portato a un incremento dei prezzi e a ritardi nelle consegne. Le aziende che cercano di acquistare dischi rigidi devono ora affrontare tempi di attesa più lunghi del previsto. La situazione rende difficile pianificare gli acquisti nel breve termine.

Questo approfondimento analizza la situazione delle scorte HDD di Western Digital per il 2026, evidenziando come la domanda proveniente dai data center e gli accordi a lungo termine stiano influenzando disponibilità e prezzi. Si esaminano gli effetti sul mercato consumer e le prospettive per il 2027 e il 2028, con un focus sulle dinamiche tra offerta e domanda e senza introdurre nuove informazioni non confermate. scorte hdd western digital per il 2026 esaurite. Le scorte HDD Western Digital per il 2026 risultano completamente esaurite, come indicato dalla direzione. L'intero stock è stato destinato ai clienti aziendali tramite accordi a lungo termine.

