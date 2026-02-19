Weekend d' autore | due proiezioni speciali di Sorry Baby film rivelazione di Eva Victor

Il cinema d’autore torna al Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea Marina. Venerdì 20 febbraio alle 20:30 e domenica 22 febbraio alle 17 la sala propone Sorry, Baby, film rivelazione del 2025 presentato alla Quinzaine des Réalisateurs del Festival di Cannes e già al centro dell’attenzione internazionale. Una pellicola sincera e ironica, premiata per la miglior sceneggiatura al Sundance, la cui protagonista è stata candidata al Golden Globe 2026 come migliore attrice drammatica. Si tratta di un’opera d’autrice a tutto tondo: Eva Victor firma la sceneggiatura, dirige e interpreta il ruolo principale, imponendosi come una delle nuove voci del cinema indipendente americano.🔗 Leggi su Riminitoday.it

“Sorry, Baby”: la clip del film di Eva Victor“Sorry, Baby” è il nuovo film di Eva Victor, recentemente premiato con il Waldo Salt Screenwriting Award al Sundance e presentato con successo a Cannes 2025.

Leggi anche: “Sorry, Baby”: la recensione del film di e con Eva Victor

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.