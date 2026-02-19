Weekend culturale a Piacenza | mostre teatro e musica in città e provincia

A causa del weekend culturale a Piacenza, molti visitatori si sono riversati in città per scoprire mostre, teatro e musica. Da venerdì 20 a domenica 22 febbraio, l’attenzione si concentra sull’esposizione

Venerdì 20 e sabato 21 febbraio al PalabancaEventi e al Museo Gazzola visite guidate alla scoperta delle meraviglie dei palazzi e delle collezioni Venerdì 20 febbraio all'oratorio parrocchiale di Gossolengo la commedia dialettale "Malett i sood!" Sabato 21 e domenica 22 febbraio a Ponte Lenzino (Corte Brugnatella), a Cicogni (Alta Val Tidone) e a Zerba la rassegna "Sipario sul nostro Appennino) Sabato 21 febbraio a Mulino Bruciato di Rivergaro presentazione del progetto di educazione parentale "Nato per comprendere" Domenica 22 febbraio al Ridotto del Teatro Municipale nuovo appuntamento con la rassegna "Prima di andare in scena" con l'incontro "L'italiana in Algeri" IlPiacenza è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Un weekend tra musica, teatro, mostre e danza: cosa fare a Piacenza e in provinciaUn weekend a Piacenza e in provincia offre diverse opportunità culturali e di intrattenimento.

