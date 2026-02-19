Voti Milan-Como | Maignan sbaglia Leao e Nico Paz all' altezza

Durante la partita tra Milan e Como, Maignan ha commesso un errore che ha permesso al Como di segnare un gol importante. Leao e Nico Paz hanno risposto con prestazioni convincenti, dimostrando determinazione e velocità. La gara si è svolta sotto gli occhi di un pubblico appassionato, con occasioni create da entrambe le squadre. Il match si è concluso con risultati che influenzeranno la classifica, lasciando aperte molte possibilità per le prossime partite di campionato. La sfida ha mostrato i punti di forza e di debolezza di entrambe le squadre.