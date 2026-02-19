Voti Inter | Pio Esposito inarrestabile difesa in affanno
Pio Esposito ha segnato due gol decisivi, portando l’Inter alla sconfitta contro il BodøGlimt, che ha vinto 3-1 in casa loro. La partita si è svolta in Norvegia, dove i padroni di casa hanno mostrato maggiore determinazione. La difesa nerazzurra ha faticato a contenere gli attacchi avversari, mentre Esposito ha approfittato di alcune occasioni per mettere a segno i gol. La sfida di andata dei playoff di Champions League si è conclusa con un risultato che complica il cammino dell’Inter. La gara di ritorno si giocherà tra due settimane.
Una sfida decisiva per il playoff d’andata della Champions League ha messo a confronto BodøGlimt e Inter, con i norvegesi capaci di imporsi 3-1 tra le mura dell’Aspmyra Stadion. La gara ha mostrato un Inter capace di colpire due legni e di pareggiare con un giovane talento, ma si è poi sfaldata difensivamente di fronte alle rapide ripartenze di una squadra di casa concreta e imprevedibile. kasper høgh si è distinto come vero punto di riferimento della serata. Il difensore ha guidato la manovra difensiva e ha realizzato l’“assist” per l’1-0 servendo un tacco geniale che ha aperto le marcature. Ha fornito anche l’assist per hauge sul 2-1 e ha chiuso i conti siglando il 3-1. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Pagelle Inter-Juve, tutti i voti del derby d'Italia: furbata Bastoni, Kalulu ingenuo facebook
