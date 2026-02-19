Vomero a via Aniello Falcone sanpietrini asfaltati a zigzag | oggi le auto portate via dai carroattrezzi

A Napoli, in via Aniello Falcone, i lavori di riqualificazione hanno causato disagi: i sanpietrini sono stati asfaltati a zigzag, creando confusione tra i residenti. Oggi, le auto sono state rimosse dai carroattrezzi per permettere il proseguimento dei lavori. Gli operai sono tornati sul posto con vigili urbani per gestire la viabilità, mentre alcune vetture si sono trovate bloccate in attesa di essere spostate. La strada si presenta ora più trafficata e meno accessibile del solito. La situazione resta critica durante i lavori.

