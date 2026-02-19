Volto travisato strattona una bimba Mamma la trattiene | aggressore in fuga

Un uomo travisato ha strattonato una bambina ieri a Scandicci, causando panico tra i passanti. La madre della piccola ha cercato di proteggerla, impedendo all’aggressore di portarla via. Dopo aver spinto via la donna, l’uomo si è dato alla fuga tra le strade del quartiere Bagnese. Testimoni hanno assistito alla scena, descrivendo l’aggressore come alto e vestito con abiti scuri. La polizia sta cercando di individuare l’autore dell’attacco e ha avviato le indagini. La bambina è rimasta illesa.

Scandicci (Firenze), 19 febbraio 2026 – Momenti di paura martedì pomeriggio a Scandicci, in zona Bagnese. Secondo quanto ricostruito, una mamma con la figlia in braccio è stata avvicinata da un uomo con il volto travisato da un cappuccio che si è avventato sulla bambina e l'ha strattonata per la tuta. I fatti sono avvenuti nei pressi di una pista di pattinaggio. La mamma è riuscita a mantenere salda la presa sulla bambina e a resistere all'aggressione ed è scappata velocemente. Nessuno è rimasto ferito. L'aggressore nel frattempo ha fatto perdere le proprie tracce. È stata sporta denuncia e sul posto sono intervenuti i carabinieri di Scandicci.