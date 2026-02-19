Il giovane ciclista francese Seixas ha vinto la sua prima tappa alla Volta Algarve, causando sorpresa tra gli appassionati. La sua vittoria ricorda quella di Pogacar nel 2019, ma il talento di Seixas ha dimostrato già quest’anno di essere pronto a competere ai massimi livelli. Partito in fuga, ha resistito agli attacchi degli avversari e ha tagliato il traguardo con un vantaggio significativo. La sua performance ha attirato l’attenzione di molti, che ora si chiedono cosa potrà fare nelle prossime gare.

Categoria predestinati. A quella appartiene Paul Seixas, il 2006 più forte al mondo: campione in carica del Tour de l’Avenir, già protagonista tra i grandi l’anno scorso con la maglia della Decathlon e non solo (terzo all’Europeo alle spalle di Pogacar e Evenepoel), oggi il 19enne francese ha ottenuto il primo successo da pro’ nella seconda tappa della Volta Algarve, in Portogallo, sul traguardo in salita dell’Alto de Foia, al termine di uno sprint mozzafiato con Juan Ayuso (nuovo leader) con Joao Almeida al terzo posto. La curiosità è che sullo stesso traguardo, nel 2019, colse il primo successo da pro’ un certo Tadej Pogacar, attualmente incontrastato numero 1 al mondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Volta Algarve, la prima di Seixas. Ricorda un certo Pogacar…

