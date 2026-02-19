volley milano promossa alle semifinali di challenge cup sconfitta indolore col czestochowa

Milano si è guadagnata l'accesso alle semifinali della Challenge Cup di volley maschile, dopo aver perso senza grossi rimpianti contro il Czestochowa. La squadra ha mostrato carattere e determinazione, anche se la vittoria non era più possibile. La partita si è conclusa con un risultato che permette ai meneghini di continuare il loro cammino europeo. La qualificazione rappresenta un traguardo importante per il team, che ora si prepara alla prossima sfida a livello continentale. La corsa nella competizione prosegue con entusiasmo.

Milano si è qualificata alle semifinali della Challenge Cup di volley maschile, la terza competizione europea per importanza. I meneghini hanno perso al tie-break di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Cloud nel ritorno dei quarti di finale, ma il successo ottenuto per 3-0 nel match d’andata ha permesso ai ragazzi di coach Roberto piazza di proseguire la propria avventura continentale e di meritarsi l’incrocio con i turchi dell’Altekma Izmir. I padroni di casa hanno avuto la meglio nei primi due set contro il Norwid Czestochowa e hanno così acquisito il passaggio del turno, poi si è andati avanti soltanto per le statistiche e i polacchi hanno vinto l’incontro per 3-2 (28-30; 23-25; 25-21; 25-21; 15-8). 🔗 Leggi su Oasport.it

