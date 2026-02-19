Volley Femminile A2 Volley Modena e caso PalaMadiba Trasloco a Rubiera e interrogativi

Il Volley Modena ha annunciato il trasloco del proprio team a Rubiera, a causa delle continue controversie sul PalaMadiba. La decisione arriva dopo ripetuti conflitti tra gli impegni della squadra e le partite casalinghe, che hanno complicato il calendario di A2 femminile. La questione si è riaccesa quando, in fase di definizione delle partite di retrocessione, sono emerse nuove sovrapposizioni di date. La società si sta attivando per trovare una soluzione definitiva, lasciando in sospeso la questione del futuro del palazzetto modenese.

C'è un nuovo capitolo nella stucchevole querelle sul campo di gioco del Volley Modena di A2 femminile di pallavolo: il problema, scoppiato quando è stato stilato il calendario della Poule Retrocessione, riguardava ben tre concomitanze tra precedenti impegni al PalaMadiba, e le partite casalinghe della squadra modenese, e quando sembrava che più o meno tutto fosse risolto, ecco che di nuovo il problema torna. Se le problematiche per la gara con Concorezzo, giocata dieci giorni fa, e quella con Casalmaggiore in programma l'8 marzo, erano state risolte con una soluzione concordata l'aiuto di altre società, che hanno accettato di ospitare gli eventi concomitanti al PalaMadiba, tornano ad esserci problemi per la gara di domenica 1 marzo con il Club Italia che sicuramente non si giocherà a Modena: manca l'ufficialità ma la dirigenza del Volley Modena avrebbe rigettato la soluzione proposta dalla Lega per uno spostamento a lunedì 2 marzo, lamentando difficoltà organizzative, preferendo il trasferimento a Rubiera, dove peraltro la società, già prima dell'inizio di campionato, aveva ipotizzato di andare a giocare.