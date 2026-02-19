Vogliono vedere da vicino la tracimazione della diga

Un padre e suo figlio sono scomparsi mercoledì 18 febbraio 2026 durante un'escursione alla diga di Ridracoli, in provincia di Forlì-Cesena. La coppia voleva avvicinarsi alla tracimazione dell’acqua, ma si sono persi tra i sentieri del parco. Le ricerche sono partite immediatamente, coinvolgendo i soccorritori e i volontari. La famiglia spera di riabbracciare i due, che desideravano vedere da vicino lo spettacolo dell’acqua in piena. La zona rimane sotto controllo mentre proseguono le operazioni di ricerca.

Escursione Finita nel Sos: Padre e Figlio Perduti tra i Sentieri della Diga di Ridracoli. Un’escursione pomeridiana alla diga di Ridracoli, in provincia di Forlì-Cesena, si è trasformata in un allarme mercoledì 18 febbraio 2026, quando un padre e suo figlio hanno perso l’orientamento mentre cercavano un punto panoramico per ammirare la tracimazione. L’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna e dei Vigili del Fuoco è stato necessario per riportare in sicurezza i due escursionisti, mettendo in luce le sfide e i rischi connessi all’escursionismo in Appennino. L’Allarme e le Prime Ore di Ricerca.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il risveglio del gigante della Romagna: torna lo spettacolo della tracimazione della diga di RidracoliLa diga di Ridracoli ha raggiunto il livello di piena, portando l’acqua a lambire gli sfioratori a 557,30 metri sul livello del mare.

