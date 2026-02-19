Viviano ha commentato senza peli sulla lingua l’episodio di Bastoni, affermando che Chiellini non può essere paragonato a Roberto Baggio per atteggiamenti. Il portiere, ex giocatore di alto livello, ha criticato le interpretazioni esagerate di alcuni tifosi e analizzato gli episodi di San Siro con pragmaticità. Viviano ha anche sottolineato come spesso si esasperino le reazioni, invitando a restare più obiettivi. La sua analisi si concentra sui dettagli di gioco e sui comportamenti dei calciatori, offrendo uno sguardo diretto sulla vicenda.

Viviano torna su Inter Juve, l’analisi senza filtri dell’ex numero uno sugli episodi di San Siro e la stoccata alle teorie del complotto. Le scorie del Derby d’Italia continuano ad alimentare il dibattito calcistico, spostandosi dal campo ai microfoni dei protagonisti e degli opinionisti. L’ultimo a intervenire sulla spinosa questione degli errori arbitrali che hanno caratterizzato la sfida tra Inter e Juventus è stato Emiliano Viviano. L’ex portiere, ospite del podcast “Cose scomode”, ha offerto una lettura franca e diretta degli episodi, soffermandosi in particolare sull’espulsione e sulla gestione del VAR, rifiutando però di accodarsi alle teorie complottiste che spopolano sui social. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Viviano senza filtri: «La simulazione di Bastoni? Chiellini non era proprio Roberto Baggio per comportamenti»

Viviano è un fiume in piena: «Bastoni? Odio la simulazione ma finisce lì. Chiellini non era proprio Roberto Baggio per comportamenti…La morale tenetela per voi!»Viviano ha commentato duramente la partita, accusando Bastoni di simulazione e criticando Chiellini per il suo comportamento.

Viviano tuona: «La morale a Bastoni tenetevela per voi!». Poi la stoccata a ChielliniViviano ha attaccato duramente chi ha criticato Bastoni dopo l'Inter-Juventus, accusandoli di fare moralismi ingiustificati.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.