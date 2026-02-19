Vittoria del ' Comitato dei Genitori' | dopo più di un mese di stop riparte la mensa del ' Melchionda'
Il Comitato dei Genitori ha ottenuto la riapertura della mensa alla scuola Melchionda, fermata da più di un mese per problemi tecnici. La decisione arriva dopo settimane di solleciti e incontri con le autorità scolastiche, che hanno portato alla risoluzione del guasto. Ora, grazie a questa vittoria, circa duecento bambini potranno tornare a mangiare regolarmente nelle aule. La mensa riprende a funzionare, portando sollievo alle famiglie e ai ragazzi. La scuola riprende così la sua attività quotidiana.
Il servizio di refezione scolastica riprenderà lunedì 23 febbraio, segnando il ritorno alla piena funzionalità del tempo pieno. Una notizia che restituisce respiro a circa 200 bambine e bambini e alle loro famiglie Una notizia che restituisce respiro e fiducia a circa duecento bambine e bambini e alle loro famiglie, messe a dura prova da un’interruzione lunga e complessa. La ripartenza avviene negli stessi spazi sottoposti a verifica tecnica, in seguito alle prescrizioni individuate dagli organi competenti e all’assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni coinvolte. Il Comitato dei genitori esprime apprezzamento per l’impegno diretto del Commissario Prefettizio, Antonio Incollingo, che ha scelto di seguire personalmente la vicenda, attivando e coordinando con determinazione l’intera macchina amministrativa fino al raggiungimento di una soluzione concreta.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
