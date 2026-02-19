Viterbo festeggia il Capodanno cinese danza del drago a Pianoscarano

Viterbo ha celebrato il Capodanno cinese il 20 febbraio, quando l’Università della Tuscia ha organizzato una giornata dedicata alla cultura asiatica. La causa è la ricorrenza del nuovo anno lunare, che viene festeggiata in molte città del mondo. La manifestazione si è svolta in piazza Pianoscarano, con una spettacolare danza del drago e laboratori per coinvolgere i cittadini. La partecipazione è stata numerosa, con famiglie e studenti che hanno assistito alle esibizioni tradizionali. La città si prepara ora a nuovi eventi culturali.

Il 17 febbraio è iniziato l'anno del Cavallo di fuoco e il capoluogo lo celebra con la parata tradizionale il 20 febbraio: divieti e come cambia la viabilità Capodanno cinese: venerdì 20 febbraio l'Università della Tuscia, tramite il dipartimento Distu, porta in città i festeggiamenti per il nuovo anno lunare. Un evento che si preannuncia colorato e animato dalla tradizionale danza del drago e figuranti. Per l'entrata nell'anno del cavallo di fuoco, che ufficialmente è avvenuto il 17 febbraio, i partecipanti effettueranno una parata a Pianoscarano da via San Carlo fino a piazza della Polveriera.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Capodanno cinese 2026, Padova festeggia l’anno del CavalloPadova si prepara a festeggiare l’arrivo del Capodanno cinese, che quest’anno segna l’anno del Cavallo. Roma festeggia il Capodanno Cinese: tutti gli appuntamenti per l’Anno del Cavallo di FuocoRoma celebra il Capodanno Cinese perché la comunità asiatica della città ha organizzato una serie di eventi per l’Anno del Cavallo di Fuoco, coinvolgendo migliaia di persone. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. A Capodanno botti vietati. Attenzione anche al traffico: le misure per il concertoA Capodanno è possibile farne a meno. Non dei lustrini, nemmeno dei brindisi (ma attenti poi se ci si mette al volante). Piuttosto dei botti. Puntuale come ogni anno, arriva l’ordinanza della sindaca ... ilmessaggero.it Capodanno cinese: i ristoranti (e non solo) dove festeggiare l’anno del Cavallo di fuocoIl 17 febbraio si apre il nuovo anno lunare e l’Italia si prepara a celebrarlo con menu dedicati, dim sum simbolici, percorsi degustazione e feste diffuse nei quartieri a forte presenza della comunità ... italiaatavola.net Festeggiamo insieme Martedì Grasso Stelle filanti e coriandoli Passa da La Coccinella Giocattoli Viterbo in via Mazzini 90 a facebook