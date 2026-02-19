Visita Inps solo il 6% dei lavoratori viene controllato | ecco chi rischia

L'Inps ha rivelato che solo il 6% dei lavoratori in malattia viene sottoposto a controlli. La verifica avviene principalmente tramite visite a domicilio o controlli sul luogo di lavoro. In molti casi, i controlli sono limitati a pochi dipendenti, lasciando scoperti altri. Questa situazione riguarda sia i dipendenti pubblici che quelli privati. Alcuni lavoratori cercano di approfittare della situazione, fingendo di essere malati. La maggior parte dei controlli avviene in modo casuale, senza pianificazione preventiva.

Quando un lavoratore – sia esso un dipendente del settore pubblico o del settore privato – si trova in malattia, non può presentarsi sul posto di lavoro, pertanto ci si aspetta che questo venga trovato a casa. Compito del medico dell'Inps è quello di verificare che la patologia indicata sul certificato sia effettivamente presente e che il lavoratore si trovi presso l'indirizzo indicato. Il dipendente, dunque, deve aspettarsi una visita del professionista, che si presenterà nelle fasce di reperibilità. Molti lavoratori che si trovano in malattia vivono con ansia questa situazione, aspettandosi di dover accogliere il medico nel giorno stabilito.