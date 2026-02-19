Visita con degustazione al birrificio di Desio

Sabato 21 febbraio, il Birrificio Rurale di Desio apre le porte ai curiosi e agli appassionati di birra artigianale. La visita guidata include una degustazione di alcune delle birre più apprezzate dell’azienda, gestita da Lorenzo Guarino e i suoi soci. Durante l’evento, i partecipanti potranno scoprire i processi di produzione e assaporare birre fresche direttamente dal serbatoio. L’iniziativa si svolge in un locale con un’atmosfera accogliente, ideale per conoscere meglio questo mondo fatto di passione e creatività.

Un'occasione unica per tutti gli appassionati di birra artigianale. L'appuntamento è per sabato 21 febbraio a Desio con una speciale visita guidata con degustazione al Birrificio Rurale, la nota azienda di produzione di birra guidata da Lorenzo Guarino, Silvio Coppelli, Beppe Serafini, Marco.