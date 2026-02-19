La Virtus Bologna affronta il suo primo impegno ufficiale, la Coppa Italia, dopo settimane di allenamenti intensi. La squadra si concentra sulla partita di giovedì, che potrebbe dare una spinta decisiva alla stagione. Alston Junior e Morgan sono i giocatori più attesi, con occhi puntati su di loro per le prestazioni. I tifosi seguono con attenzione ogni mossa e si preparano a sostenere la squadra in questa prima grande sfida. La palla ora passa sul campo, dove tutto si decide.

Martedì il giorno delle parole ufficiali. Mercoledì il silenzio e la preparazione in palestra. Oggi, giovedì, si fa sul serio. A Torino è scattata ieri la final eight di Coppa Italia e la Virtus, che è la testa di serie numero uno, sarà l’ultima a entrare in scena, a partire dalle 20,45, contro Napoli. Prima contro ottava – almeno al termine del girone di andata –: sulla carta non ci sarebbe partita. Ma la Virtus, che già si è scottata con Trento e ha rischiato di fare lo stesso con Udine, sa di non poter dare nulla per scontato. In fondo, basta guardare agli ultimi anni di questa competizione per rendersi conto di come gli outsider, alla fine, siano quelli a sorridere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Virtus, il primo esame è la Coppa Italia. Alston Junior e Morgan, osservati speciali

Highlights - Morgan e Alston trascinatori, la Virtus domina a CremonaLa partita tra Virtus Bologna e Cremona ha visto una prestazione solida da parte di Morgan e Alston, che hanno contribuito alla vittoria della squadra.

Basket, la Virtus Bologna vince il derby di Eurolega. Morgan ed Alston Jr. piegano l’OlimpiaLa Virtus Bologna si impone nel derby di Eurolega, superando l'Olimpia Milano con il punteggio di 97-85.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.