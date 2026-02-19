Virtus Bologna-Napoli | diretta live del match di basket
La partita tra Virtus Bologna e Napoli si gioca a causa della corsa alle Final Eight di basket. Virtus Bologna, prima in classifica, affronta Napoli in un match chiave per consolidare la propria posizione. La squadra bolognese punta a mantenere il vantaggio, mentre i napoletani cercano di ottenere una vittoria importante in trasferta. La sfida si svolge al Paladozza, dove il pubblico aspetta con ansia di vedere se i padroni di casa riusciranno a respingere gli avversari. La palla a due è imminente.
virtus olidata bologna contro guerri napoli si presenta come una sfida decisiva nel percorso verso la Frecciarossa Final Eight, con la squadra bolognese prima in classifica e Napoli che ha conquistato l’accesso come ottava testa di serie. L’appuntamento promette equilibrio e intensità, in cornici competitive che valorizzano la gestione tattica e la leadership individuale. Data e orario: giovedì 19 febbraio 2026 alle ore 20.45. La partita sarà trasmessa su LBATV e Sky Sport Basket. Arbitri: Michele Rossi, Mark Bartoli, Giulio Pepponi. Nel dettaglio, sono 17 gli incontri disputati in campionato tra le due formazioni, a cui si aggiunge la semifinale della Supercoppa 2024. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
