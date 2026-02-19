La partita tra Virtus Bologna e Napoli si gioca a causa della corsa alle Final Eight di basket. Virtus Bologna, prima in classifica, affronta Napoli in un match chiave per consolidare la propria posizione. La squadra bolognese punta a mantenere il vantaggio, mentre i napoletani cercano di ottenere una vittoria importante in trasferta. La sfida si svolge al Paladozza, dove il pubblico aspetta con ansia di vedere se i padroni di casa riusciranno a respingere gli avversari. La palla a due è imminente.

virtus olidata bologna contro guerri napoli si presenta come una sfida decisiva nel percorso verso la Frecciarossa Final Eight, con la squadra bolognese prima in classifica e Napoli che ha conquistato l’accesso come ottava testa di serie. L’appuntamento promette equilibrio e intensità, in cornici competitive che valorizzano la gestione tattica e la leadership individuale. Data e orario: giovedì 19 febbraio 2026 alle ore 20.45. La partita sarà trasmessa su LBATV e Sky Sport Basket. Arbitri: Michele Rossi, Mark Bartoli, Giulio Pepponi. Nel dettaglio, sono 17 gli incontri disputati in campionato tra le due formazioni, a cui si aggiunge la semifinale della Supercoppa 2024. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Virtus Bologna-Napoli: diretta live del match di basket

LIVE Virtus Bologna-Treviso, Serie A basket 2026 in DIRETTA: 20? all’inizio del matchSegui la diretta della partita Virtus Bologna-Treviso, Serie A basket 2026, con aggiornamenti in tempo reale.

LIVE Panathinaikos-Virtus Bologna 0-0, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: inizia il match!Segui in tempo reale la partita di Eurolega tra Panathinaikos e Virtus Bologna, attualmente sullo 0-0.

Virtus Olidata Bologna - Napoli Basketball

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.