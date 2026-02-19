virginia giuffre la nuova mail che confermerebbe le sue dichiarazioni

Virginia Giuffre torna al centro delle cronache perché una email del 2015 conferma le sue accuse contro l’ex principe Andrea. La causa che la vede coinvolta si riaccende dopo la diffusione di questa comunicazione, che sembra rafforzare la sua versione dei fatti. L’email, resa pubblica da un’indagine, mostra dettagli che colpiscono, tra cui un invito diretto e una conversazione sulla loro relazione. La notizia si diffonde mentre l’ex principe viene arrestato, aggiungendo un ulteriore elemento di tensione alla vicenda.

Nel giorno in cui l’ex principe Andrea Mountbatten-Windsor viene arrestato, il nome di Virginia Giuffre torna nelle cronache giudiziarie internazionali dopo la pubblicazione di una email risalente al 2015. Il documento è comparso tra i milioni di file legati all’indagine su Jeffrey Epstein resi pubblici dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e rilanciati dall’emittente americana CBS. Il contenuto farebbe riferimento a un episodio avvenuto a Londra nei primi anni Duemila, già oggetto di dichiarazioni da parte della donna, morta suicida circa dieci mesi fa. Cosa c’è scritto nella mail. Le dichiarazioni rilasciate negli anni da Virginia Giuffre, una delle prime vittime di Jeffrey Epstein, sembrano trovare conferma in una mail pubblicata da CBS. 🔗 Leggi su Dilei.it

