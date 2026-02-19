Violenza sessuale su un minore | uomo segue un ragazzino e lo obbliga a toccarlo per strada

Da lanazione.it 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Perugia, un uomo ha molestato un ragazzino in strada dopo averlo seguito per diversi minuti. La vittima ha riferito di essere stata avvicinata e costretta a toccare l’aggressore, che ha agito senza apparente motivo. La polizia ha già avviato le indagini e sta cercando di capire cosa abbia spinto l’uomo a compiere questo gesto. La vittima, appena tornata a casa, ha raccontato tutto ai genitori, che hanno subito segnalato l’accaduto alle autorità. Le forze dell’ordine stanno monitorando la zona.

Perugia, 19 febbraio 2026 – Lo avrebbe seguito per diverso tempo. Quando l’ inseguitore è riuscito ad avvicinarsi al ragazzo, secondo il suo racconto, sarebbero iniziate le molestie. Con espliciti inviti di natura sessuale. Finché il giovane non è stato raggiunto e costretto a toccare l’uomo che lo aveva importunato. Il giovane, poi, è riuscito ad allontanarsi, trovando rifugio in un negozio della zona dove gli addetti gli hanno prestato i primi aiuti, prima che il ragazzo, 17 anni, sporgesse denuncia. Le indagini dei carabinieri, nelle scorse ore, hanno permesso di individuare il presunto responsabile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

violenza sessuale su un minore uomo segue un ragazzino e lo obbliga a toccarlo per strada
© Lanazione.it - Violenza sessuale su un minore: uomo segue un ragazzino e lo obbliga a toccarlo per strada

Leggi anche: Camionista adesca 15enne in autoscuola e lo molesta: arrestato con l’accusa di violenza sessuale su minore

Violenza sessuale su 13enne adescata su Instagram fingendosi ragazzino: a processo 24enne colombianoUn grave episodio di violenza sessuale si è verificato a Monza, dove un 24enne colombiano è stato rinviato a giudizio per aver adescato una 13enne su Instagram, fingendosi un coetaneo.

ENG SUB | The Outcast Season 2 | Yuewen Animation

Video ?ENG SUB | The Outcast Season 2 | Yuewen Animation
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: La cultura dello stupro come tecnica di potere; Brescia, abusa della figlia: minorenne resta incinta. Padre arrestato; Intervento sulla modifica del Ddl Violenza Sessuale: la nostra battaglia per la dignità e la sicurezza; Mille in corteo a Milano contro il ddl Bongiorno sulla violenza sessuale: C'è un attacco fortissimo ai diritti delle donne.

violenza sessuale su unArrestato per violenza sessuale su minoreL'episodio denunciato dalla presunta vittima risale a fine di gennaio. Secondo quanto denunciato ai carabinieri da un 17enne, un uomo lo avrebbe seguito per un lungo tratto lungo via Cortonese, a Peru ... rainews.it

violenza sessuale su unProfessore arrestato a Civitavecchia per violenza sessuale aggravata, le testimonianze di tre studentesseProfessore di Civitavecchia ai domiciliari per violenza sessuale su tre studentesse minorenni. Indagini avviate dopo la segnalazione della scuola. virgilio.it