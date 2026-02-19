Violenza sessuale su un minore | uomo segue un ragazzino e lo obbliga a toccarlo per strada

A Perugia, un uomo ha molestato un ragazzino in strada dopo averlo seguito per diversi minuti. La vittima ha riferito di essere stata avvicinata e costretta a toccare l’aggressore, che ha agito senza apparente motivo. La polizia ha già avviato le indagini e sta cercando di capire cosa abbia spinto l’uomo a compiere questo gesto. La vittima, appena tornata a casa, ha raccontato tutto ai genitori, che hanno subito segnalato l’accaduto alle autorità. Le forze dell’ordine stanno monitorando la zona.

Perugia, 19 febbraio 2026 – Lo avrebbe seguito per diverso tempo. Quando l' inseguitore è riuscito ad avvicinarsi al ragazzo, secondo il suo racconto, sarebbero iniziate le molestie. Con espliciti inviti di natura sessuale. Finché il giovane non è stato raggiunto e costretto a toccare l'uomo che lo aveva importunato. Il giovane, poi, è riuscito ad allontanarsi, trovando rifugio in un negozio della zona dove gli addetti gli hanno prestato i primi aiuti, prima che il ragazzo, 17 anni, sporgesse denuncia. Le indagini dei carabinieri, nelle scorse ore, hanno permesso di individuare il presunto responsabile.