Viola il divieto di avvicinamento alla ex | in carcere

Il 59enne di Palaia è finito in carcere dopo aver violato il divieto di avvicinarsi alla ex compagna. I Carabinieri lo hanno arrestato nel pomeriggio del 17 febbraio, durante un controllo di routine. L’uomo, già condannato in precedenza per episodi di stalking, si era avvicinato nuovamente alla donna, ignorando le restrizioni imposte dal Tribunale di Pisa. La violazione ha portato alla sua immediata carcerazione, che durerà fino a nuova disposizione. La vicenda si è svolta in un quartiere residenziale della provincia.

Arrestato nel pomeriggio dello scorso 17 febbraio dai Carabinieri della Stazione di Palaia un uomo di 59 anni, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Pisa - Sezione GIPGUP.Il provvedimento scaturisce dal costante monitoraggio effettuato dai militari dell'Arma nei confronti dell'uomo, già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa con l'ausilio del braccialetto elettronico.Tale misura, che è stata violata più volte, era stata applicata a seguito di gravi episodi di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e minaccia aggravata commessi ai danni dell'ex convivente.