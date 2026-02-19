Vinicius vittima di razzismo o abile provocatore? Il dibattito divide la Spagna
Vinicius è al centro di un nuovo episodio di razzismo o si comporta da provocatore? La vicenda si è svolta durante una partita a Valencia, dove il calciatore brasiliano ha ricevuto insulti e insulti razzisti da alcuni tifosi. La reazione del giocatore ha acceso il dibattito tra chi lo accusa di esagerare e chi sostiene che si tratti di un comportamento giustificato. La stessa scena si ripete in altri stadi europei, mantenendo vivo il confronto sulla tolleranza nel calcio. La questione resta aperta e divide opinioni.
“La sensazione, ancora una volta, è quella di un film già visto. Cambiano gli stadi — dal Mestalla all’Estádio da Luz — ma la sceneggiatura resta simile: denuncia, smentita, indagine”. E nel mezzo, un calciatore che continua a segnare, ballare e combattere”. The Athletic va a scavare nel caso Vinicius. Nel caso di un giocatore diviso a metà tra l’essere vittima di razzismo, ma anche accusato di essere un provocatore dove gli epiteti razzisti sono il risultato di una provocazione avvenuta per l’esultanza di un gol o una dichiarazione fuori posto. L’episodio del Da Luz con le parole di Prestianni rivolte al brasiliano e la seguente indagine dell’Uefa sono solo l’ultimo di una serie di eventi che riguardano Vinicius. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
