Stamattina a Vinci, una donna ha denunciato un tentato rapimento della figlia di 4 anni. L’incidente è avvenuto alle 9.30, mentre la madre accompagnava la bambina all’asilo. Un uomo di circa settant’anni si sarebbe avvicinato con forza, cercando di strapparle la bambina tra le braccia. La donna ha opposto resistenza e ha chiamato subito le forze dell’ordine. Si tratta del secondo tentativo simile in Toscana in pochi giorni, dopo il caso di Scandicci. La polizia sta indagando per identificare il sospetto.

VINCI (FIRENZE) – “Stamattina, 19 febbraio 2026, verso le 9.30 un uomo di circa una settantina di anni ha provato a portare via mia figlia e a strapparmela di mano mentre la portavo all’asilo. State attenti. Io avvertirò le forze dell’ordine”. Questo è il post che una donna ha pubblicato su un gruppo di cittadini di Sovigliana, frazione del comune di Vinci. Sul fatto è intervenuto, sempre sui social, Daniele Vanni, sindaco di Vinci. “Questa mattina una madre ha denunciato ai carabinieri di aver subìto un episodio di aggressione mentre accompagnava la figlia allo Spazio Gioco di Villa Reghini – scrive il sindaco – Sono in contatto con le Forze dell’ordine che si sono attivate subito per fare luce sulla vicenda. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Vinci: madre denuncia tentato rapimento della figlia. Secondo caso dopo quello di Scandicci

