Villa Zito Silvano Barraja e Giuseppina Sinagra presentano il libro sull’oreficeria e l’argenteria siciliana

Venerdì 20 febbraio alle 17, a Villa Zito, si terrà la presentazione del libro di Silvano Barraja e Giuseppina Sinagra, “Il Monte degli orafi e argentieri di Palermo nei manoscritti della maestranza”. La causa di questa iniziativa è la mostra “L'età dell'oro”, che celebra l’arte orafa siciliana. Gli autori illustrano con dettagli storici e documenti antichi il ruolo centrale degli artigiani nel cuore della città. La presentazione coinvolge appassionati e studiosi dell’oreficeria locale, che potranno scoprire curiosità sulla tradizione orafa palermitana.

Venerdì 20 febbraio, alle ore 17, a Villa Zito sarà presentato il volume di Silvano Barraja e Giuseppina Sinagra "Il Monte degli orafi e argentieri della città di Palermo nei manoscritti della maestranza" nell'ambito della mostra L'età dell'oro. Il gioiello siciliano tra XVII e XIX secolo. Opere, collezionismo e contesti per l'oreficeria contemporanea. Interverranno, insieme agli autori, la presidente della Fondazione Sicilia, Maria Concetta Di Natale, lo storico dell'arte Vincenzo Abbate, i curatori della mostra Sergio Intorre e Roberta Cruciata e Barbara Rappa, responsabile dell'allestimento.