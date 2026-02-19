Villa Mazzini riapre al pubblico area dell’araucaria resta interdetta

Il sindaco Federico Basile ha deciso di riaprire al pubblico Villa Mazzini dopo settimane di chiusura, causata da lavori di messa in sicurezza. Tuttavia, l’area dell’araucaria rimane ancora interdetta per motivi di tutela e sicurezza. La decisione mira a permettere ai visitatori di fruire nuovamente degli spazi verdi, mentre si monitorano le condizioni dell’albero secolare. La riapertura si è resa possibile grazie all’avanzamento dei lavori di manutenzione e controllo. La zona interessata rimane ancora sotto stretta sorveglianza.

Il sindaco Federico Basile, con l'ordinanza n. 44 del 18 febbraio 2026, ha revocato il precedente provvedimento n. 422026, che aveva temporaneamente chiuso Villa Mazzini a seguito dei danni causati dalle forti raffiche di vento dei giorni scorsi. La revoca arriva dopo la nota di Messinaservizi Bene Comune S.p.A., che ha comunicato il completamento degli interventi di messa in sicurezza sull'intera area, eliminando le situazioni di pericolo immediato e ripristinando le condizioni generali di fruibilità dei percorsi e degli spazi comuni. Per quanto riguarda il patrimonio arboreo, una prima valutazione visiva ha evidenziato l'assenza di problematiche fitostatiche diffuse tali da limitare l'accesso all'area, fatta eccezione per un esemplare di Araucaria columnaris, di pregio storico-paesaggistico e valore monumentale.