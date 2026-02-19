Vigevano doma i Bees | prima sconfitta in Serie B dopo due vittorie 82-67 il finale

Vigevano ha battuto i Bees, causando la loro prima sconfitta in Serie B dopo due vittorie consecutive. La partita, giocata il 18 febbraio 2026, si è conclusa con il punteggio di 82-67, grazie a una buona prestazione dei padroni di casa. I Bees hanno faticato a contenere l’attacco di Vigevano e hanno commesso diversi errori nel secondo tempo. La squadra di Fiorenzuola ha tentato una rimonta, ma non è riuscita a recuperare il divario accumulato. La sfida si è conclusa con il risultato finale che premia i locali.

Vigevano Frena l’Entusiasmo dei Bees: Sconfitta 82-67 in Serie B Nazionale. I Fiorenzuola Bees incappano nella prima sconfitta dopo due vittorie consecutive, cedendo il passo alla Elachem Vigevano 1955 con un punteggio di 82-67 nella sfida del 18 febbraio 2026. La partita, valida per la Serie B Nazionale Old Wild West Girone A, ha visto i lombardi dominare soprattutto nel secondo e terzo quarto, spegnendo l’entusiasmo della formazione ospite. Inizio Equilibrato, Poi la Fuga di Vigevano. L’incontro si è aperto con un tentativo dei Bees di imporre il proprio ritmo, con Ambrosetti alla ricerca di una partenza aggressiva.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

vigevano doma i beesSerie B - I Bees sono coriacei, ma Vigevano scappa e chiude sopra di 15 lunghezzeI Fiorenzuola Bees rinfrancati da 2 vittorie consecutive fanno visita alla Elachem Vigevano 1955 nella sfida infrasettimanale di Serie B Nazionale Old Wild West Girone A. Ambrosetti cerca di partire.. pianetabasket.com