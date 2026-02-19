Vicario Juventus | apertura totale del portiere a quella big! Come cambia il futuro dell’estremo difensore

Il vicario della Juventus ha annunciato di essere disponibile ad approdare in una grande squadra, attirato dal desiderio di nuove sfide. La scelta nasce dalla volontà di mettersi alla prova in un club con ambizioni più alte, come l’Inter, che lo segue con interesse dopo il buon rendimento al Tottenham. Il portiere ha spiegato di essere aperto a valutare proposte concrete e di voler approfondire ogni opportunità. La sua disponibilità apre nuovi scenari sul mercato dei portieri di alto livello.

Vicario Juventus, duello acceso per la porta con i nerazzurri che puntano l’estremo difensore del Tottenham forte del gradimento per il dopo Sommer. Il disastro di Istanbul e i cinque gol incassati contro il Galatasaray hanno inevitabilmente riaperto le riflessioni sulla porta bianconera. Se la posizione di Michele Di Gregorio è finita sotto la lente d’ingrandimento della critica, la dirigenza guidata da Damien Comolli è costretta a guardarsi intorno per il futuro. Il nome caldo, che rischia di scatenare un vero e proprio Derby d’Italia sul mercato, è quello di Guglielmo Vicario. Il portiere della Nazionale, attualmente in forza al Tottenham, è un profilo che piace moltissimo alla Juventus, ma la concorrenza si preannuncia spietata e, stando alle ultime indiscrezioni, forse già in vantaggio strategico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

